İsrail, Lübnan'da üç katlı binaya saldırdı: en az 19 ölü

Güncelleme:
İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Sir el Gharbiyeh köyüne düzenlediği hava saldırısında en az 19 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında çok sayıda çocuk bulunuyor.

İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Sir el Gharbiyeh köyünde üç katlı bir binaya düzenlediği saldırıda en az 19 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, ABD iş birliğinde İran'a yönelik saldırılarına devam ederken, Lübnan'a da yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentini hedef aldı. Sir el Gharbiyeh köyünde üç katlı bir binaya düzenlenen hava saldırısında en az 19 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, hayatını kaybedenlerin arasında çok sayıda çocuğun bulunduğunu bildirdi. Haberde, sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin enkaz çalışmalarına başladığı belirtildi. - NEBATİYE

