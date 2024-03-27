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İsrail'in Kuzeyine Roket Saldırısı: 1 Ölü

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine en az 30 roket fırlatıldığını açıkladı. Roket saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırına yakın Kiryat Shmona kentini en az 30 roketle hedef aldığı belirtildi.

Saldırı nedeniyle kent genelinde siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sisteminin atılan roketlerin bir kısmını düşürdüğü öğrenildi. İsrail polisi, roket saldırısı sonucu şehirde çok sayıda bölgede hasar meydana geldiğini açıkladı.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, sanayi bölgesinde hedef alınan binada bulunan 25 yaşındaki 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Ekiplerin 30'lu yaşlarındaki bir kişiyi ise hasar gören binadan yara almadan kurtardığı kaydedildi.

Hizbullah saldırıyı üstlendi

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Habbariyeh kasabasına düzenlediği saldırıya misilleme olarak Kiryat Shmona kentine roket saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İsrail'in Habbariyeh kasabasına gece boyunca düzenlediği saldırılarda 7 sağlık görevlisi hayatını kaybetmişti. İsrail tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, askeri noktaya düzenlenen saldırıda Hizbullah yanlısı gruba bağlı üst düzey bir yetkilinin öldürüldüğü öne sürülmüştü.

Meloni'den Lübnan'a ziyaret

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, resmi ziyarette bulunmak üzere bugün Lübnan'a gidecek. Meloni 2 gün sürecek resmi ziyareti kapsamında Lübnanlı mevkidaşı Necip Mikati ile görüşecek. Meloni'nin ziyaretinde İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalar, Gazze'deki durum, düzensiz göç ve insan kaçakçılığı sorunlarıyla mücadele ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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