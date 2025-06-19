İsrail'in İran'daki Saldırısında IRIB Binası Ağıra Hasar Gördü

İsrail'in İran'daki Saldırısında IRIB Binası Ağıra Hasar Gördü
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İsrail'in 16 Haziran'da düzenlediği hava saldırısında İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) yerleşkesinde büyük hasar meydana geldi. 'Cam Bina' olarak bilinen yapıda patlamanın etkisiyle ciddi yıkım yaşandı, 3 gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail'in 16 Haziran'da İran'da hedef aldığı İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (IRIB) yerleşkesinde meydana gelen ağır hasar görüntülendi.

İsrail'in 16 Haziran Pazartesi günü İran'a düzenlediği saldırılarda hedef aldığı İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) yerleşkesinde bulunan ve "Cam Bina" olarak bilinen yapıda ağır hasar meydana geldi. Saldırı sonrası patlamanın şiddetiyle binanın büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken, içerideki eşyaların dışarı savrulduğu görüldü. Duvarların yıkıldığı, camların büyük bir bölümünün kırıldığı ve ofislerin ise tamamen kullanılamaz hale geldiği kameraya yansıdı.

Saldırının ardından yapılan açıklamada, 3 gazetecinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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