Gazze'de ateşkes ilan edilmesinden bu yana can kaybı 414'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Son 24 saatte 4 kişi öldü, toplam can kaybı sayısı 414'e ulaştı. 24 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti, enkaz alanlarında önceki saldırılarda yaşamını yitiren 24 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekim ayında ateşkes ilan edilmesinden bu yana toplam can kaybı sayısı 414'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 414'e, yaralı sayısı bin 142'ye yükseldi. Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 292 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 71 bin 266'ya, yaralı sayısı 171 bin 291'a ulaştı. - GAZZE

