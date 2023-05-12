İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 31'e yükseldi
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklarken, saldırılarda yaralananların sayısının 95 olduğunu belirtti.
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, can kaybı sayısı artıyor. İsrail dün akşam da saldırılar gerçekleştirirken, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar ise Al- Aksa Hastanesinde tedavi edildi.
CAN KAYBI 31'E YÜKSELDİ
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 31'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 26 yaşındaki Uday al-Louh ve 38 yaşında Alyan Abu Wadi olduğu aktarıldı. Saldırılarda yaralanan sayısı ise 95 olarak açıklandı.