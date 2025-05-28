İsrail'in Gazze'deki Yardım Dağıtımına Saldırısı: 3 Ölü, 46 Yaralı

İsrail'in Gazze'deki Yardım Dağıtımına Saldırısı: 3 Ölü, 46 Yaralı
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Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail ordusunun Refah kentindeki yardım dağıtım merkezine düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırının ardından yapılan açıklamada, İsrail'in sivillere yönelik eylemleri katliam ve savaş suçu olarak nitelendirildi.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki bir yardım dağıtım merkezine dün gerçekleştirdiği saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin Refah kentinde ABD ile birlikte kurulan Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) ilk yardım dağıtım noktasına gerçekleştirdiği saldırının bilançosu netleşti. Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in yardım dağıtım noktasında bulunan Filistinlilere ateş açması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 46 kişinin yaralandığı, 7 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi. Açıklamada, "İsrail işgal güçleri, yardım almaya davet edilen ve acil gıda ihtiyacı nedeniyle bu bölgelere sürüklenen aç sivillere gerçek mermilerle ateş açtı" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in söz konusu suçu tekrarlaması ve bu durumun daha fazla ölüm, yaralanma ve kayıpla sonuçlanmasından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Refah'ta yaşananlar, Netanyahu ve bazı bakanlarının da kabul ettiği, abluka ve açlıktan bitkin düşmüş sivillere karşı işlenmiş bir katliam ve savaş suçudur. Bu, açık bir soykırım ve zorla yerinden etme planının parçasıdır" denildi.

İsrail'in yardım dağıtım projesinin başarısızlığa uğradığı vurgulandı. Refah'ta açlıktan ölen sivillere yönelik gerçekleştirilen ve tekrarlanması muhtemel katliamdan ve Gazze'deki kıtlıktan hukuki ve insani açıdan tamamen İsrail'in sorumlu olduğu kaydedildi. İsrail'in yardımları bir savaş silahı ve siyasi şantaj aracı olarak kullanması, yardım malzemelerinin sınır kapılarından geçişinin ve uluslararası ve Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlara ulaşmasının sistematik olarak engellemesi kınandı. Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'ne katliamları durdurmak, geçiş noktalarını kısıtlama olmaksızın derhal açmak ve insani yardım kuruluşlarının İsrail müdahalesinden uzak, tam bir özgürlük içinde faaliyet gösterebilmelerini sağlamak için acil ve etkili adımlar atma çağrısında bulunuldu. - REFAH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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