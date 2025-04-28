Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Samsun'da heyelan! Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü, baba ve iki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da heyelan faciası! Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü
Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun

Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası yüreklere su serpecek açıklama
Elazığ'daki depreme düğün salonunda yakalanan kadın baygınlık geçirdi

Depreme düğünde yakalanan kadın baygınlık geçirdi! İşte o anlar

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor: 16 Ölü

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor: 16 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği son saldırılarda 16 kişi yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölü sayısının 52 bin 243'e ulaştığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir kafeteryayı ve evi hedef alan son saldırılarında en az 16 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen Filistinlilere yönelik katliamlarına devam eden İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yine sivilleri hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir kafeteryaya düzenlenen İsrail saldırısında en az 6 kişi hayatını kaybetti. Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan Ebu Mahadi ailesinin evine yönelik saldırıda da en az 10 kişi öldü. Her 2 saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ölü sayısı 52 bin 243'ye ulaşmıştı

İsrail, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozarak sivillere yönelik saldırılarını yeniden yoğunlaştırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 243'e, yaralananların sayısının ise 117 bin 639'a ulaştığı kaydedilmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.