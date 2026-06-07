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İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu: En az 2 ölü

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İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un banliyölerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İran, saldırıya 'kararlı ve acı verici bir karşılık' vereceğini açıkladı.

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un banliyölerine yönelik saldırılarında en az 2 kişi hayatını kaybetti. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, saldırının ardından, "Siyonist rejimin banliyölere yönelik saldırısına kararlı ve acı verici bir karşılık vereceğiz" dedi.

İsrail, Lübnan ile yürürlükteki ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, başkent Beyrut'a yönelik hava saldırısı düzenledi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na (NNA) göre saldırıda şehrin güneyindeki banliyölerde bulunan iki apartman hedef alındı. İlk incelemelere göre saldırılarda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada ise, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'a yönelik saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

"Acı verici bir karşılık verilecek"

Lübnan'a yönelik saldırıları ABD ile yürütülen müzakere sürecindeki en önemli başlıklardan biri olarak değerlendiren İran'dan açıklama gecikmedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, İsrail'in Beyrut'a yönelik son saldırılarına ilişkin konuştu. İran'ın bu saldırıya sert bir yanıt vereceğini belirten Rızayi, "Siyonist rejimin banliyölere yönelik saldırısına kararlı ve acı verici bir karşılık vereceğiz" dedi.

İsrail'e "haddinin bildirilmesi" gerektiğini söyleyen Rızayi, İsrail'e yönelik muhtemel hava saldırılarını işaret ederek, "Bu gece işgal altındaki topraklarda gökyüzünü izleyin" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamada Beyrut'a yönelik bir saldırının bölgedeki savaşı yeniden başlatabileceğini belirtmişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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