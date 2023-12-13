İsrail'in Aşdod kentinde roket saldırısına karşılık Demir Kubbe hava savunma sistemi kullanıldı
İsrail'in Aşdod kentine düzenlenen roket saldırısına Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından karşılık verildi. Savunma sistemi, fırlatılan 6 roketi imha etti ancak vurulan roketlerden biri bir süpermarkete isabet etti ve maddi hasara neden oldu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
İsrail'in Aşdod kentinde düzenlenen roket saldırısına Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından karşılık verilirken, savunma sisteminin vurduğu roketlerden birinin parçası bir süpermarkete isabet etti.
İsrail'in Aşdod kentine roket saldırısı düzenlendi. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, fırlatılan 6 roketin imha edildiği aktarıldı. Demir Kubbe tarafından vurulan roketlerden birinin parçası ise bir süpermarkete isabet etti. Süpermarketin çatısını delerek içeri düşen roket parçası maddi hasara neden oldu. Roket saldırısından ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. - AŞDOD