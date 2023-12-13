Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Aşdod kentinde roket saldırısına karşılık Demir Kubbe hava savunma sistemi kullanıldı

Güncelleme:
Abone Ol

İsrail'in Aşdod kentine düzenlenen roket saldırısına Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından karşılık verildi. Savunma sistemi, fırlatılan 6 roketi imha etti ancak vurulan roketlerden biri bir süpermarkete isabet etti ve maddi hasara neden oldu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail'in Aşdod kentinde düzenlenen roket saldırısına Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından karşılık verilirken, savunma sisteminin vurduğu roketlerden birinin parçası bir süpermarkete isabet etti.

İsrail'in Aşdod kentine roket saldırısı düzenlendi. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, fırlatılan 6 roketin imha edildiği aktarıldı. Demir Kubbe tarafından vurulan roketlerden birinin parçası ise bir süpermarkete isabet etti. Süpermarketin çatısını delerek içeri düşen roket parçası maddi hasara neden oldu. Roket saldırısından ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. - AŞDOD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsrail Savunma İsrail Olaylar Güvenlik Uluslararası İlişkiler 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title