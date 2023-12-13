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İsrail'in Aşdod kentinde roket saldırısına karşılık Demir Kubbe hava savunma sistemi kullanıldı

13 Aralık 2023 19:55 Güncelleme: 19:57 Abone Ol

İsrail'in Aşdod kentine düzenlenen roket saldırısına Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından karşılık verildi. Savunma sistemi, fırlatılan 6 roketi imha etti ancak vurulan roketlerden biri bir süpermarkete isabet etti ve maddi hasara neden oldu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.