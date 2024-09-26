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İsrail Hava Saldırısında Hizbullah Komutanı Öldürüldü

İsrail Hava Saldırısında Hizbullah Komutanı Öldürüldü
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İsrail ordusu, Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah komutanı Muhammed Hüseyin Sarur'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda toplamda 2 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah komutanlarından Muhammed Hüseyin Sarur'un öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenlendiği belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Beyrut'un güneyine düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, biri kadın 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralanan bir kadının durumunun ise ağır olduğu ifade edildi.

IDF tarafından saldırının ardından yapılan açıklamada ise, savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın Hava Birlik Komutanı Muhammed Hüseyin Sarur'un öldürüldüğü belirtildi. 1980'lerde Hizbullah'a katılan Sarur'un İsrail'i hedef alan insansız hava aracı ve seyir füzesi saldırılarını koordine ettiği ifade edilen açıklamada, komutanın son yıllarda insansız hava aracı üretimi projelerinde lider isimlerden biri olduğu kaydedildi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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