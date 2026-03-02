Haberler

İsrail savaş uçağı İran füzesinden son anda kaçtı

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılar sırasında fırlatılan hava savunma füzesinden kurtulan savaş uçaklarının görüntülerini paylaştı. İsrail ordusu, 28 Şubat'tan bu yana İran üzerinde binden fazla sorti düzenlediklerini açıkladı.

İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail savaş uçağının İran'a yönelik saldırılar sırasında fırlatılan hava savunma füzesinden kurtulduğu anları paylaştı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail savaş uçağının İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılar sırasında fırlatılan hava savunma füzesinden kurtulduğu anları paylaştı. Görüntülerde pilotun telsizden "Bir füze daha fırlatıldı" dediği duyuldu.

İsrail ordusu, İsrail Hava Kuvvetleri'nin 28 Şubat'tan bu yana İran üzerinde binden fazla sorti düzenlediğini açıkladı. - TEL AVİV

