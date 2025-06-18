İsrail Hava Kuvvetleri'nden İran'a Yeni Hava Saldırısı

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İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'ın batısında bir tanksavar füze üretim tesisini hedef alan yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurdu. Tümgeneral Effie Defrin, İsrail'in bölgedeki terör tehdidi ile mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tümgeneral Effie Defrin, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın batısına yeni bir hava saldırısı başlattığını ve bir tanksavar füze üretim tesisi vurduğunu bildirdi.

İran-İsrail arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yeni bir saldırı duyurusu geldi. IDF Sözcüsü Tümgeneral Effie Defrin gerçekleştirdiği basın açıklamasında, İsrail Hava Kuvvetlerinin İran'ın batısına yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını bildirdi. Defrin, "Hava Kuvvetleri uçakları, karadan karaya füze ateşleyen bataryaları ve depolama birimlerinin üzerinden uçuyor. Uçaklarımız daha önceden hedef aldığımız bölgelere dönerek mühimmatlarını tazelemeye çalışan unsurlara saldırılar düzenliyor" dedi.

IDF Sözcüsü, "Onlara mesajımız çok açık: Eğer bölgedeki terör tehditlerini yeniden yapılandırmaya çalışırsanız, hedef alınacaksınız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İsrail Hava Kuvvetlerinin İran'ın başkenti Tahran yakınlarında bulunan bir tanksavar füzesi üretim tesisini vurduğunu açıklayan Defrin, İran'ın yıllardır bu tesis aracılığıyla Lübnan'daki Hizbullah'a mühimmat sağladığını ileri sürdü.

Tahran'daki polis merkezi yakınına saldırı

İsrail ayrıca başkent Tahran'daki polis merkezinin yakınına saldırı düzenledi. İran basını, saldırıda çok sayıda polisin yaralandığını aktardı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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