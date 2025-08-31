İsrail, Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Öldüğünü İddia Etti

İsrail, Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Öldüğünü İddia Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze Şeridi'ne düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü öne sürdü. İsrail ordusu, Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğüne dair istihbarat bilgilerini paylaştı ancak Hamas'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin dün Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü iddia etti. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, Ebu Ubeyde'nin dün Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü öne sürdü.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada da Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğü iddia edilerek, İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet ve askeri istihbarat tarafından toplanan bilgiler sayesinde Ebu Ubeyde'nin saklandığı yerin tespit edildiği aktarıldı. Ordu, Ebu Ubeyde'nin Hamas'ın propaganda politikasını belirleyen üst düzey isim olduğu ifade etti.

Hamas tarafından ise henüz Ebu Ubeyde'nin akıbetiyle ilgili açıklama yapılmadı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya veda etti

Kerem Aktürkoğlu veda etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 Ağustos konseri boş kalan Çerçioğlu, bugün 2 yıldızı birden sahneye çıkarıyor

Konserde koltuklar boş kalınca Çerçioğlu 2 yıldız isme tutundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.