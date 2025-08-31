İsrail, Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Öldüğünü İddia Etti

İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin dün Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü iddia etti. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, Ebu Ubeyde'nin dün Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü öne sürdü.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada da Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğü iddia edilerek, İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet ve askeri istihbarat tarafından toplanan bilgiler sayesinde Ebu Ubeyde'nin saklandığı yerin tespit edildiği aktarıldı. Ordu, Ebu Ubeyde'nin Hamas'ın propaganda politikasını belirleyen üst düzey isim olduğu ifade etti.

Hamas tarafından ise henüz Ebu Ubeyde'nin akıbetiyle ilgili açıklama yapılmadı. - TEL AVİV