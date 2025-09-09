İsrail, Hamas Müzakere Heyetini Hedef Aldı

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Hamas müzakere heyetinin hedef alındığı kaydedildi.

Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada Hamas müzakere heyetinin hedef alındığı kaydedildi. Saldırıya uğrayan adı açıklanmayan Hamas üyelerinin yıllardır örgütün faaliyetlerini yönettiğini iddia eden İsrail ordusu, "Hamas terör örgütünün yenilgiye uğratılması" için harekete devam edeceğini bildirdi.

Saldırı, İsrail ordusu komutanı Eyal Zamir'in yurtdışında yaşayan Hamas liderlerini suikastla öldürmekle tehdit etmesinden birkaç gün sonra ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın İsrail'in ABD'nin Gazze ateşkes önerisini kabul ettiğini açıklamasından birkaç saat sonra gerçekleşti.

Hamas'ın üst düzey bir kaynağı ise, Hamas'ın liderlerinin Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes önerisini tartışırken hedef alındığını söyledi. - DOHA