İsrail ordusu Batı Şeria'da 16 yaşında bir genci infaz etti

Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Cenin kenti yakınlarında 16 yaşındaki Rayan Muhammed Abdülkadir Ebu Mala'yı infaz ettiğini duyurdu. Buna ek olarak, başka bir saldırıda 22 yaşındaki Ahmad Saed Ziyoud'un da hayatını kaybettiği bildirildi. Filistinlilerin öldüğü sayısı, 21 Ocak'ta başlayan saldırılardan bu yana 62'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal ettiği Batı Şeria'daki Cenin kenti yakınlarında bulunan Kabatiye kasabasında 16 yaşındaki bir genci infaz ettiğini açıkladı.

İsrail, Hamas ile Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, işgal ettiği Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarındaki Kabatiye kasabasında Filistinli bir genci infaz etti. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in öldürdüğü gencin 16 yaşındaki Rayan Muhammed Abdülkadir Ebu Mala olduğu belirtilirken, Mala'nın acımasızca infaz edildiği anlar kameralara yansıdı. Yerel kaynaklar, İsrail işgal güçlerinin kasabayı bastığını, Mala'ya doğrudan ateş açtığını ve Kızılay sağlık ekiplerinin kendisine ulaşmasını engellediğini bildirdi. Kan kaybeden Mala, yerde ölüme terk edildi ve yaraları nedeniyle hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Mala'nın cenazesini alıkoydu.

Filistinli kaynaklar ayrıca, Cenin'in batısındaki El-Silah el-Harithiya kasabasında gerçekleştirilen ayrı bir saldırıda Ahmad Saed Ziyoud adlı 22 yaşında bir gencin daha İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü atkardı. Kaynaklar, Ziyoud ve Ebu Mala'nın ölümüyle birlikte, İsrail'in 21 Ocak'ta Cenin kentine başlattığı saldırılardan bu yana kentte hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 62'ye yükseldiğini bildirdi. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
