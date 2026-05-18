İsrail'den Sumud Filosu'ndaki 5 tekneye müdahale

İsrail, Gazze halkına yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Kara Filosu'ndaki 5 tekneye uluslararası sularda müdahale ederek asker çıkardı. 13 farklı ülkeden 37 aktivistin bulunduğu teknelerde Hak-İş Başkanı Mahmut Aslan da yer alıyor.

İsrail ablukası altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına can suyu olmak için yola çıkan Küresel Sumud Kara Filosu'na İsrail askerleri saldırdı. Gazze'ye 250 mil uzaklıkta bulunan 54 tekne ve yaklaşık 400 kişinin katıldığı filoya müdahale etti. İsrail, uluslararası sularda bulunan toplamda 5 tekneye önce taciz etti ardından da müdahale ederek asker çıkardı. İlk olarak Sadabad adlı tekne müdahale eden İsrail askerleri, Kaktüs, Zodiaclar, Holy Blue ve Munki teknelerine müdahale edildi. Ayrıca, 22 tekne ile de irtibatın kesildiği açıklandı.

İsrail askerlerinin çıktığı 5 teknede Kanada, Belçika, Fransa Avusturalya, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık, Portekiz, Yunanistan ve Arnavutluk ABD, Danimarka, Güney Kore 13 farklı ülkeden 37 aktivist bulunuyor.

İsrail askerlerinin ilk müdahale ettiği Sadabad adlı teknede bulunan Hak-İş Başkanı Mahmut Aslan yaşananları anlatarak, "Sadabad gemisindeyiz. Siyonist katillerin gemileri yakımıza kadar geldiler. Jammer ile iletişimimizi kesti. Tekrar iletişimi elde ettik. Gazze'ye doğru devam ediyoruz. Arkadaşlarımız can yelekleriyle her türlü saldırıya hazır. Bu istikamette Gazze'ye yürüyüşümüz devam ediyor. Şartlar ne olursa olsun Gazzeli kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek, ablukayı kaldırıp atmak için yolumuza devam ediyoruz. Bize verilen bilgiye göre, Kıbrıs açıklarında uluslararası sularda siyonitler saldırdılar. Bazı gemilerdeki aktivist kardeşlerimize müdahale ettiklerini biliyoruz. Biz yolumuza devam devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
