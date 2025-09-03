Haberler

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Operasyonun İkinci Aşamasını Başlattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Şeridi'nde işgali genişletmek amacıyla 'Gideon'un Savaş Arabaları' operasyonunun ikinci aşamasının başladığını duyurdu. Zamir, operasyonun hedeflerinin, rehinelerin kurtarılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması olduğunu belirtti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Şeridi'nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için 17 Mayıs'ta başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı operasyonun ikinci aşamasının başladığını açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal için operasyonlarını genişletti. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'ne gelerek, Gazze şehrinde incelemelerde bulundu. Zamir, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için 17 Mayıs'ta başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı operasyonun ikinci aşamasının başladığını belirterek, "Savaşın hedeflerini gerçekleştirmek üzere 'Gideon'un Savaş Arabaları' operasyonunun ikinci aşamasına girmiş bulunuyoruz. Rehinelerimizi geri getirmek hem ahlaki hem de ulusal bir görevdir. Hamas yenilgiye uğratılana kadar onun ağırlık merkezlerini vurmaya devam edeceğiz" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
