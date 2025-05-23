İsrail'e Yemen'den Füze Saldırısı: Hava Savunma Sistemi Engelledi

İsrail'e Yemen'den Füze Saldırısı: Hava Savunma Sistemi Engelledi
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İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini açıkladı. Ülkede sirenler çaldı, ancak hasar bildirimi yapılmadı. Yemen'deki İran destekli Husilerin son 24 saatte İsrail'e yönelik füze saldırıları ikiye çıktı.

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği bildirildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürürken, Yemen'den İsrail'e bir misilleme saldırısı daha yapıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı kaydedildi. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği belirtilirken, İsrail basını saldırı nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmediğini duyurdu. Son gelişme ile birlikte Yemen'deki İran destekli Husilerin son 24 saatte İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarının sayısı en az 2'ye yükselmiş oldu. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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