İsrail'den "Suriye'ye saldırı" açıklaması

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıların vurulduğunu açıkladı.

Orta Doğu'daki ülkelerin egemenliğini ihlal etmeyi sürdüren İsrail, bu kez Suriye'yi hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıların vurulduğu bildirildi. Vurulan hedefler arasında bir komuta merkezi ile askeri mühimmatların bulunduğu aktarılarak, "IDF, Suriye'deki Dürzi nüfusuna zarar verilmesine müsamaha göstermeyecek ve onları savunmak için operasyonlarına devam edecektir" denildi.

Suriye'nin güneyindeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam eden İsrail ordusunun, siyasi yönetimin talimatları doğrultusunda hareket edeceği vurgulandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
