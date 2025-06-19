İsrail'den İran'a Misilleme: Füzelerle Gerilim Tırmanıyor

İsrail'den İran'a Misilleme: Füzelerle Gerilim Tırmanıyor
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İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülke genelinde sirenlerin çaldığını açıkladı. İsrail Hava Kuvvetleri, İran'daki 20'den fazla askeri hedefi vurduğunu bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilim sürerken, İran'dan İsrail'e bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi. İsrail hava savunma sisteminin füzeleri engellemeye çalıştığı belirtilerek, halka İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu: "20'den fazla askeri hedefi vurduk"

IDF'den yapılan bir diğer açıklamada ise İsrail Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait 60 savaş uçağının İran'daki 20'den fazla askeri hedefi vurduğu kaydedildi. Vurulan tesisler arasında Uranyum zenginleştirme tesisleri, füze ve hava savunma sistemi üretim tesisleri ile nükleer silah Ar-Ge merkezlerinin bulunduğu aktarıldı. Hedef alınan tesislerin "İran'ın silah programına ve İsrailli sivillere yönelik saldırılara katkı sağladığı" iddia edildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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