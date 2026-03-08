Haberler

İsrail: "Hamaney'in yerine geçecek herkesi takip edeceğiz"

Güncelleme:
İsrail Savunma Kuvvetleri, Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'da yapılması beklenen yeni dini lider seçimine ilişkin tehditkar ifadeler kullandı. Açıklamada, halef seçimi toplantısına katılmayı planlayanların hedef alınabileceği ifade edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından ABD iş birliğiyle düzenlenen saldırıda öldürülen İran dini lideri Ali Hamaney'in yerine seçilecek yeni isme yönelik yapılan açıklamada, "İsrail devletinin elinin, her halefi ve halef belirlemeye çalışan herkesi takip etmeye devam edeceğini size söylemek istiyoruz. Bu bir uyarıdır" denildi.

İsrail'den İran'da yapılması beklenen yeni dini lider seçimine yönelik açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, ABD iş birliğiyle düzenlenen saldırıda öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in yerine seçilecek yeni isme yönelik tehditkar ifadeler kullanıldı. Açıklamada, "Zalim Hamaney'in etkisiz hale getirilmesinin ardından İran'ın terör rejimi kendini yeniden inşa etmeye ve yeni bir lider seçmeye çalışıyor. Yıllardır toplanmayan İran Uzmanlar Meclisi yakında Kum kentinde bir araya gelecek. İsrail devletinin elinin, her halefi ve halef belirlemeye çalışan herkesi takip etmeye devam edeceğini size söylemek istiyoruz. Halef seçimi toplantısına katılmayı planlayan herkesi uyarıyoruz: Sizi de hedef almaktan tereddüt etmeyeceğiz. Bu bir uyarıdır" denildi. - TEL AVİV

