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İsrail ordusu: "İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenledik"

İsrail ordusu: 'İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenledik'
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İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimlerindeki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı. İran basını Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'dan misillemeyi ertelemesini istediği iddia edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'ın batı ve orta kesimlerindeki askeri hedeflere saldırı düzenlendiği bildirildi.

İran'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının kaynağı olarak değerlendirilen Ramat David Hava Üssü'nü hedef almasının ardından, İsrail'den İran'a misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Tahran rejimine ait hedeflere saldırı düzenlendiği belirtilerek, "İsrail Hava Kuvvetleri, kısa bir süre önce İran'ın batı ve orta kesimlerindeki İran rejimine ait askeri hedefleri vurdu" denildi. İran basını ise başkent Tahran'ın yanı sıra Tebriz ve İsfahan'da patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Netanyahu'nun misillemeyi ertelemeyi kabul ettiği öne sürülmüştü

ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşımıştı. Üst düzey hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; Trump'ın "İran'la bir anlaşma konusunda ilerleme kaydetmeye çok yakınız" diyerek, Netanyahu'dan İran'ın balistik füze saldırılarına yönelik askeri misillemeyi ertelemesini istediği bildirilmişti. Netanyahu'nun ilk etapta bu talebe direnerek ABD Başkanı'nı İran'a yönelik İsrail misillemesi konusunda ikna etmeye çalıştığı, ancak daha sonra Trump'ın talebini "istemeden de olsa" kabul etmek zorunda kaldığı ileri sürülmüştü. İsrail basını ise, Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle toplantı yaptığını ancak İran'a yönelik muhtemel misilleme konusunda kesin kararın verilmediğini duyurmuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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