İsrail, Gazze'de apartmanı vurdu: 9 ölü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şehrinde sivillerin yaşadığı apartmanı hedef alması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'de ateşkes ihlalini sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze şehrinde sivillerin bulunduğu apartmana saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu yangın çıkarken, sağlık ekipleri sivilleri kurtarmak için olay yerine sevk edildiYerel kaynaklara göre saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırının önceden hiçbir uyarı yapılmadan, çoğu kişi uyduğu sırada düzenlendiği öğrenildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı