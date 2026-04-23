İsrail'de iki askeri personele İran adına casusluk suçlaması

İsrail'de Hava Kuvvetleri'nde görev yapan iki askeri personel İran adına casusluk yapmakla suçlandı.

İsrail Hava Kuvvetleri'nde görev yapan iki teknisyen İran adına casusluk yapmakla suçlandı. Askeri savcılar tarafından sunulan iddianamede, Tel Nof Hava Üssü'nde görev yapmış olan sanıkların, İran istihbarat unsurları adına çalıştıkları, İran istihbarat unsurlarıyla temas halinde kalarak para karşılığında onların yönlendirmesiyle çeşitli görevler üstlendikleri ve İranlı bir ajana savaş uçağı sistemlerine ilişkin askeri eğitim materyallerinin yanı sıra askeri üs içindeki tesis ve bölgelere ait belgeleri ilettikleri ifadeleri yer aldı.

Sanıklar, savaş döneminde düşmana yardım etmek, düşmana bilgi sağlamak, yabancı bir ajanla temas kurmayı kolaylaştırmak ve başka suçlarla yargılanacak.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Shin Bet, ordu ve polis tarafından yapılan ortak açıklamada, sanıkların sorgu sürecinde, silahlı görevleri yerine getirmeyi reddetmelerinin ardından İranlı yöneticileriyle bağlantılarının kesildiğini öne sürdükleri aktarılarak, "Yöneticinin inisiyatifiyle temas kesildikten sonra bile sanıklar mali kazanç sağlamak amacıyla bağlantıyı yeniden kurmaya çalışmaktan vazgeçmedi" denildi.

Açıklamada, İsrail vatandaşları düşman ülkelerden yabancı unsurlarla temas kurmamaları ve ücret ya da herhangi bir çıkar karşılığında onlar adına görev üstlenmemeleri konusunda uyarıldı. - TEL AVİV

