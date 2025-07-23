İsrail'de 3 Asker, İHA'lara Sabotaj Şüphesiyle Gözaltına Alındı

İsrail'de 3 Asker, İHA'lara Sabotaj Şüphesiyle Gözaltına Alındı
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İsrail hava kuvvetlerinde görevli 3 asker, birden fazla insansız hava aracına sabotaj düzenlediği şüphesiyle askeri polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İsrail'de hava kuvvetlerinde görevli 3 asker, birden fazla İHA'ya sabotaj düzenlediği şüphesiyle gözaltına alındı.

İsrail'de 3 asker sabotaj şüphesiyle gözaltına alındı. Askeri polis, hava kuvvetlerinde görevli 3 askerin birden fazla İHA'ya sabotaj düzenlediği şüphesiyle gözaltına alındığını belirterek, "Askeri Polis Soruşturma Birimi tarafından birkaç insansız hava aracını sabote ettiği şüphelenilen 2 asker ve 1 astsubay hakkında soruşturma başlatıldı" dedi.

İsrail basını, askerlerin Palmachim Hava Üssü'nde görev yaptığını ve dün gözaltına alındıklarını belirterek, askeri yetkililerin "sabotaj"ın insansız hava araçlarının düşmesine neden olabileceğini söylediğini aktardı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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