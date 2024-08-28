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İsrail, BM aracına ateş açtı: İnsani yardım faaliyetleri askıya alındı

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İsrail'in BM aracına ateş açmasının ardından Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze Şeridi'ndeki insani yardım faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. BM aracına 10 el ateş edildi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in dün akşam BM aracına ateş açmasının ardından Gazze Şeridi'ndeki insani yardım faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

İsrail'in, açıkça işaretlenmiş olan BM aracına ateş açmasının ardından BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze Şeridi'ndeki insani yardım faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

WFP tarafından yapılan açıklamada, iki zırhlı araçtan oluşan konvoya dün akşam saatlerinde Vadi Gazze Kontrol Noktası'na yaklaştığı sırada ateş açıldığı belirtilerek, "Bu, savaş sırasında meydana gelen ilk güvenlik olayı olmasa da, gerekli izinler alınmış olmasına rağmen bir WFP aracına bir kontrol noktası yakınında doğrudan ateş açılması ilk kez gerçekleşiyor" ifadeleri kullanıldı. Aracın vurulduğunda İsrail kontrol noktasından "birkaç metre" uzakta olduğu belirtildi.

BM aracına 10 el ateş edilmişti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile koordineli şekilde yapılan konvoydaki BM aracına 10 el ateş ettiğini duyurmuş, "IDF ile tamamen koordine edilmiş bir konvoyun parçası olan ve açıkça işaretlenmiş bir BM insani yardım aracı, ön camları da hedef alınmak üzere IDF ateşiyle 10 kez vuruldu" ifadelerini kullanmıştı. Araçta bulunan 2 personelin zarar görmediğini açıklayan Dujarric, araçtaki 2 personelin araçlarının zırhlı olması sayesinde saldırıdan sağ kurtulduğunu belirtmişti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa İsrail Dünya Gazze 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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