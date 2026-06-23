Haberler

İsrail, Batı Şeria'da masum sivillerin evlerini yerle bir etti

İsrail, Batı Şeria'da masum sivillerin evlerini yerle bir etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'da yapı ruhsatı olmadığı gerekçesiyle dokuz çocuklu bir ailenin evini yıktı. Yıkım sırasında askerler göz yaşartıcı gaz kullandı, onlarca Filistinli etkilendi. Aile, yıkımın topraklarından sürülme amacı taşıdığını belirtti.

İsrail ordusu, Filistin'in işgal altındaki bölgesi Batı Şeria'da dokuz çocuklu bir ailenin evini, yapı ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle yıktı.

İsrail, Filistin'in işgal altındaki bölgesi Batı Şeria'daki yıkım uygulamaları devam ediyor. İsrail ordusu, El Halil kentinin güneyindeki Kalqas köyünde dokuz çocuklu bir ailenin evini yıktı. İsrail, yaklaşık 600 metrekare büyüklüğündeki iki katlı binanın yapı ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle yıkıldığını öne sürdü.

Yerel kaynaklara göre, yıkım sırasında İsrail askerleri ev sahibi ve çevredeki komşulara müdahalede bulunarak, göz yaşartıcı gaz kullandı. Olayda onlarca Filistinlinin gazdan etkilendiği aktarıldı.

Ev sahibi Mahmud el-Atraş, İsrail güçlerinin herhangi bir uyarı yapmadan evlerini yıktığını belirterek, arazinin yüzyıllardır ailesine ait olduğunu söyledi. El-Atraş, yıkımın Filistinlileri topraklarından uzaklaştırmayı hedeflediğini savundu.

Mahmud el-Atraş'ın kardeşi Muhammed el-Atraş ise evin büyük zorluklarla, yıllar süren emek ve maddi çabayla inşa edildiğini, ancak saatler içinde yıkıldığını belirtti. El-Atraş, evlerinin yıkılmasının onların topraklarında kalma kararlılığını daha da güçlendirdiğini ifade etti. - EL HALİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in çağrısı sonrası beklenen tarihi verdi
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu

Mühimmat deposunda patlama: 2 şehidimiz var
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı

CHP'de deprem! 2 isim daha görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi

Sokakta akılalmaz görüntü! Hiç kimseye aldırış etmediler
Fenerbahçe Beko’da Khem Birch ve Devon Hall ile yollar ayrıldı

F.Bahçe'de 2 ayrılık! Yıldız isimlere 'Teşekkürler' denip veda edildi
Tatil cennetinde tesettürlü kadına sözlü taciz! Sorduğu soruya bakın

Tatil cennetinde tesettürlü kadına skandal soru

10 yaşındaki çocuk babasının, annesini nasıl öldürdüğünü anlattı: Size bir sürprizim var dedi

10 yaşındaki çocuk babasının, annesini nasıl öldürdüğünü anlattı
Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor

3 milyonluk ülkede Trump öfkesi dinmiyor! Halk 23 gündür sokaklarda
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum

"Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum"
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu