AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti'den PKK kongresi sonrası dikkat çeken çıkış!
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi

İsrail Başkonsolosluğu'nun çevresinde panik! Silah sesleri duyuldu, valilikten açıklama geldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silahla 5 el ateş edildi. İstanbul Valiliği olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul'da bulunan İsrail Başkonsolosluğu çevresinde bugün saat 14.30 sıralarında havaya 5 el ateş edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken; yapılan çalışmalar sonucunda ateş açan kişinin 56 yaşındaki B.K. olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu arada, olayla ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, elinde kurusıkıdan bozma tabanca ve kılıçla konsolosluk yakınına gelen şüphelinin, "İsrail'i istemiyorum" diye bağırarak havaya ateş açtığı belirlendi.

B.K'nin "Kasten yaralama, taksirle yaralama, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet, sağlık için tehlikeli madde temini ve hakaret suçlarından 7 "şüpheli" kaydı bulunduğu tespit edildi.

İsrail Başkonsolosluğu'nun çevresinde panik! Silah sesleri duyuldu, valilikten açıklama geldi
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik

Tadic ve Talisca arasında gerginlik! Üzerine yürüdü
Canlı! RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçında goller devam ediyor

Maçta tempo inanılmaz! Goller devam ediyor
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.