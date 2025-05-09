İsrail Başkonsolosluğu'nun çevresinde panik! Silah sesleri duyuldu, valilikten açıklama geldi

İstanbul'da bulunan İsrail Başkonsolosluğu çevresinde bugün saat 14.30 sıralarında havaya 5 el ateş edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken; yapılan çalışmalar sonucunda ateş açan kişinin 56 yaşındaki B.K. olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu arada, olayla ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, elinde kurusıkıdan bozma tabanca ve kılıçla konsolosluk yakınına gelen şüphelinin, "İsrail'i istemiyorum" diye bağırarak havaya ateş açtığı belirlendi.

B.K'nin "Kasten yaralama, taksirle yaralama, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet, sağlık için tehlikeli madde temini ve hakaret suçlarından 7 "şüpheli" kaydı bulunduğu tespit edildi.