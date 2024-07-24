Üye Girişi
Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kongre Konuşması Protesto Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşma yaparken Kongre dışında gerçekleşen protestolar sonucunda çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar atarak ve pankartlar taşıyarak tepkilerini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşma yaptığı sırada Kongre dışında protesto edilirken, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti kapsamında ABD Kongresi'ne hitap etti. Netanyahu'nun Kongre'deki konuşması öncesinde alınan geniş güvenlik önlemleri, 6 Ocak 2021'deki ABD Kongresi baskınından bu yana alınan en yoğun güvenlik önlemleri olarak yorumlandı. Netanyahu'nun hitabı sırasında Kongre dışında binlerce kişi İsrail karşıtı gösteri gerçekleştirirken, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Sık sık "Filistin'e özgürlük" sloganı atan göstericiler, "Aranan savaş suçlusu", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" ve "Gazze'deki savaş suçlarını durdurun" yazılı pankartlar açarak, yere Filistin bayraklarına sarılı yaklaşık 30 adet insan boyunda karton tabut yerleştirdi.

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, protesto sırasında yaptığı konuşmada, "Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir" dedi.

Ultra-Ortodoks bir Yahudi grubunun üyeleri de protestoya destek vererek, ellerinde Filistin bayrakları ile "Özgür Filistin" ve "Anti-Siyonizm antisemitizm değildir" yazılı pankartlar taşıdı.

"Herkese karşı biber gazı kullanıyoruz"

Polis, "Kalabalık, polis hattımızdan geri çekilme emrimize uymadı. Yasaları çiğnemeye ve bu çizgiyi geçmeye çalışan herkese karşı biber gazı kullanıyoruz" ifadelerini kullandı. Çıkan olaylarda çok sayıda gösterici polis tarafından gözaltına alındı.

İsrail ve ABD bayrakları yakıldı

Bazı protestocular gösteri sırasında İsrail bayrağı yaktı. Bazı protestocular ise gönderde olan ABD bayrağını indirerek ateşe verdi ve yerine Filistin bayrağını göndere çekti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsrail 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak

 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum

Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum

 TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

Bakmadan Geçme

e-Nabız randevu onaylama! e-Nabız'dan randevu nasıl onaylanır? En-Nesyri müslüman mı? Youssef En-Nesyri nereli, dini ne, ailesi müslüman mı? Testo Taylan kaç yaşında, nereli? Testo Taylan'ın boyu, kilosu kaç, ne mezunu? Ruzomberok nerenin takımı? Ruzomberok hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? TBMM'de hangi milletvekilleri kavga etti? TBMM'de ne oldu, kavga neden çıktı? Galatasaray Lecce maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray Lecce maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Galatasaray Lecce maçı CANLI izle! (HD) 24 Temmuz Galatasaray Lecce maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY LECCE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 24 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Galatasaray Lecce Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Galatasaray Lecce maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Lecce maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Güncel UEFA ülke puanı sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanda? Ankara otobüs ücretleri ne kadar oldu? Ankara EGO otobüs, minibüs, metro ücretleri ne kadar? Beşiktaş Bandırmaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Bandırmaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Bandırmaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş Bandırmaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Beşiktaş Bandırmaspor maçı CANLI izle! (HD) 24 Temmuz Beşiktaş Bandırmaspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler

Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title