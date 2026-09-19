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İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 248 şahıs hakkında çalışma yürütüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon kapsamında, 248 şahıs hakkında yürütülen çalışmalarda 201 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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