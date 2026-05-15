İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı: 7 ölü

İsrail, Hamas ile yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. İsrail, hedefin Hamas'ın askeri kanadı komutanı olduğunu iddia etti.

İsrail'in Hamas ile yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı İzzeddin el-Haddad'ın hedef aldığını iddia etti.

İsrail, 10 Ekim 2025 tarihinde Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Filistinli kaynaklara göre İsrail saldırısında, Gazze Şehri'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir konutu ve bir sivil aracı hedef aldı. Birkaç füzenin binaya isabet ettiği, büyük yıkıma yol açtığı ve binada yangın çıktığı bildirildi. Sağlık kaynakları, yaralıların Şifa Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunun Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı İzzeddin el-Haddad'ı hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Hamas'tan ise henüz olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail yönetimi el-Haddad'ı, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye yönelik saldırıları ardından bölgede çıkan savaş sırasında İsrail ordusuna yönelik saldırıları yönetmekle suçluyordu. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
