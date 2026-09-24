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İsrail ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor, son 24 saatte 1 kişi öldü

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İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor; son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana can kaybı 73 bin 928'e, yaralı sayısı 175 bin 30'a yükseldi.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 928'e yükseldi.

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 408'e, yaralı sayısı 4 bin 916'ya yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 928'e, yaralı sayısı ise 175 bin 30'a ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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