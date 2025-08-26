İsrail Askerleri Ramallah'ta Berber Dükkanına Sığınan Filistinlilere Saldırdı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah kentinde berber dükkanına sığınan Filistinlileri ses bombası ve plastik kaplı çelik mermilerle hedef aldı.

İsrail, Filistin'de düzenlediği baskınlarla sivilleri hedef alıyor. İsrail askerleri işgal ettikleri Batı Şeria'ya bağlı Ramallah kentinde bir berber dükkanına sığınan ve orada mahsur kalan Filistinli sivillerin üstüne ses bombası attı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sivillerin silahsız ve savunmasız olduğu görüldü. Ses bombasının patlamasıyla, büyük bir panik yaşandı.

Ramallah ve El Bireh kentlerine baskın düzenlendi

Filistin Kızılay'a göre, Ramallah ve El Bireh kentlerine düzenlenen İsrail baskınlarında, gerçek ve plastik kaplı çelik mermilerle 58 Filistinli yaralandı ve birçok kişi gazdan etkilendi. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin baskın sırasında 3 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Ramallah'ta operasyon düzenlendiğini belirterek, "Operasyon kapsamında, döviz büroları kapatılacak ve terör faaliyetleri için ayrılmış fonlara el konulacaktır" denildi. - BATI ŞERİA