İspir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Erzurum - İspir karayolu Rize yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında Kan köprüsü bölgesinde freni boşalan kamyon uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybederken polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik tedbiri alarak inceleme yaptı. - ERZURUM