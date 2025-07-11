İspir'de Trafik Kazası: 1 Ölü
Erzurum'un İspir ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında freni boşalan bir kamyon uçuruma yuvarlanarak bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay yerinde polis ve jandarma ekipleri güvenlik tedbiri alarak inceleme yaptı.
Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Erzurum - İspir karayolu Rize yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında Kan köprüsü bölgesinde freni boşalan kamyon uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybederken polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik tedbiri alarak inceleme yaptı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa