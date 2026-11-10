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Isparta Yunus Timleri 10 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firariyi yakaladı

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Isparta Yunus Timleri 10 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firariyi yakaladı
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Isparta'da yağma suçundan 10 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince yakalandı. Firari şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Isparta'da 10 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yağma suçundan 10 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Firari şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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