Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Isparta Sütçüler'de mahsur 10 İHH gönüllüsüne dronla erzak gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta Sütçüler'de mahsur 10 İHH gönüllüsüne dronla erzak gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllüleri için yürütülen kurtarma çalışmaları sürüyor. Mahsur kalan 10 kişiye dronla erzak gönderilirken, gruptan 3 kişi sağ kurtarıldı ve 42 yaşındaki bir gönüllünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllülerini kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında mahsur kalan 10 kişi için bölgeye dron ile erzak gönderildi.

Dün, Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesindeki 14 gönüllüye ulaşılamadığı yönünde ihbarda bulunulmuş, bölgeye Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya'dan AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda grubun bulunduğu noktalar dronla tespit edildi.

Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan gönüllülerden 3'ü ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. Grupta bulunan 42 yaşındaki Sinan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlenirken, Yavuz'un cansız bedenine ulaşılarak bulunduğu bölgeden çıkarıldığı öğrenildi.

Mahsur kalan diğer 10 kişinin, kurtarılanların olduğu bölgeden farklı bir noktada olduğu öğrenildi.

Bugün sabah erken saatlerinde başlayan kurtarma çalışmaları kapsamında, ekipler havadan ve karadan çalışmalarını sürdürürken, AFAD ekipleri tarafından mahsur kalanlar için yerli ve milli olan dev dron ile erzak gönderildi. Yaklaşık 25 kiloya kadar ağırlık taşıyabilen drona, içinde gıda ürünlerinin yer aldığı poşetler bağlanıp havalandırılarak bölgeye yollandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı

Bu küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
Şampiyonluk yarışının rövanşında tarihi hezimet! Yarım düzineden fazla gol attılar

Şampiyonluk rövanşında gol yağmuru! Rakibin içinden geçtiler
Mevlit yemeği sonrası korkutan tablo! Sayı 182'ye çıktı

Böyle başladı, hastanede bitti! Sayı giderek artıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paris'teki yağmada Messi imzalı servet değerindeki ürünleri çaldılar

Ülke yangın yeri! Yaptıkları rezilliği bir de sergilediler
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri

Bu manzarayı gören Galatasaray yönetimi hemen harekete geçti!
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü

Son eşyasını almaya gelince öldürüldü
Süleymancılar'a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı

Süleymancılar'a 12 ilde operasyon! Gözaltılar var
‘Süper Dadı’ programında kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı

‘Süper Dadı’da kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı
Tır köprüden uçtu! Şehir bir anda ineklerle doldu

Gece yarısı bir anda otoyolda belirdiler! Gerçek sonra ortaya çıktı
Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yaptığı yoruma açıklık getirdi: Espri yaptım

Hülya Avşar yorumu ile gündemdeydi! İlk kez açıklama yaptı