Isparta-Eğirdir Karayolunda Otomobil Yangını

Isparta- Eğirdir karayolunda seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Yangın, Isparta-Eğirdir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Mert Paslı'nın kullandığı Peugeot marka otomobil, Isparta şehir merkezine seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü Paslı, aracını yolun sağ şeridine park ederek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Bir süre soğutma çalışmaları devam ederken, otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - ISPARTA