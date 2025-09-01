Isparta-Eğirdir Karayolunda Otomobil Yangını

Güncelleme:
Isparta-Eğirdir karayolunda seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Yangın, Isparta-Eğirdir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Mert Paslı'nın kullandığı Peugeot marka otomobil, Isparta şehir merkezine seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü Paslı, aracını yolun sağ şeridine park ederek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Bir süre soğutma çalışmaları devam ederken, otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
