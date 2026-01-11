Yolcu otobüsünde bin 307 adet uyuşturucu emdirilmiş kâğıt ele geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünde yaptığı aramada bin 307 adet uyuşturucu madde emdirilmiş kağıt ele geçirirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cuma günü uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler tarafından bir yolcu otobüsünde ve şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda bin 307 adet uyuşturucu madde emdirilmiş kağıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geçtiğimiz gün adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA