Isparta'da Yoğun Polis Denetimleri: 33 Bin Kişi Sorgulandı, 25 Aranan Kişi Yakalandı

Isparta'da yapılan denetimlerde 33 binin üzerinde şahıs sorgulanırken, aranan 25 kişi yakalandı. 2 bin 483 sürücüye trafik ihlali nedeniyle ceza uygulandı ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Isparta'da son 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerde 33 binin üzerinde şahıs sorgulandı, aranan 25 kişi yakalandı. 2 bin 483 sürücüye ise trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 3-9 Ağustos 2025 tarihleri arasında kapsamlı polis denetimleri yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 33 bin 27 şahıs sorgulanırken, aranan 25 kişi yakalandı. Ekipler tarafından toplam 18 bin 757 araç kontrol edildi, 2 bin 483 sürücüye ise trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı. Ayrıca, denetimlerde 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
