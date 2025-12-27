Isparta'da yeni yıl tedbirleri kapsamında kaçak içki ve elektronik sigara ele geçirildi

Isparta'da polis ekiplerince yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarda çok miktarda kaçak içki ve elektronik sigara ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalar neticesinde kaçak ürünlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda 67,5 litre şarap, 5 litre rakı, 10 litre etil alkol, 1 adet aroma verici anason yağı ile 10 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli işlem başlatıldı. - ISPARTA