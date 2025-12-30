Isparta'da yılbaşı öncesi şok uygulama

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen şok uygulamada, araçlar ve şahıslar üzerinde geniş çaplı denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında araçlar durdurularak titizlikle kontrol edilirken, sürücülere alkol testi uygulandı ve şahıslar üzerinde kimlik sorgulamaları gerçekleştirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün kent genelinde şok uygulama gerçekleştirildi. Sabah saat 08.30'da başlayan ve gece 23.30'a kadar süren uygulama kapsamında, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla belirlenen noktalarda denetimler yapıldı. Uygulama çerçevesinde Köy Garajı ve çevresi, Meydan AVM ve çevresi, Kafeler Caddesi ve çevresi, Koçtepe-Ünikent kavşağı kesişimi ile Toptancılar Sitesi ve çevresinde araçlar durdurularak kontrol edildi. Şahıslar üzerinde kimlik sorgulamaları gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde şüpheli görülen kişi ve araçlar detaylı şekilde incelenirken, uygulamaların kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında aralıksız devam edeceği bildirildi. - ISPARTA