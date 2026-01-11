Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Isparta–Konya karayolu Etibank Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 35 AJ 0545 plakalı kamyonet, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet K. ile yolcu konumunda bulunan Elif K. ve Süleyman C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA