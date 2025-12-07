Haberler

"Oğlumun başını kesmişler" diyen baba gözyaşları içinde adalet istedi

'Oğlumun başını kesmişler' diyen baba gözyaşları içinde adalet istedi
Başsız halde cansız bedeni bulunan Ferdi Özdemir, toprağa verildi. Baba Ramazan Özdemir, gözyaşları içinde adalet çağrısında bulunurken; cinayeti işleyenlerin cezasını çekmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

  • Ferdi Özdemir'in başı gövdesinden ayrılmış cansız bedeni Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde bulundu.
  • Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
  • Ferdi Özdemir'in cenazesi Aydoğmuş köyü mezarlığına defnedildi.

Başsız halde cansız bedeni bulunan Ferdi Özdemir bugün gözyaşları içinde toprağa verildi. Cinayet olarak değerlendirilen olayda gözaltı sayısı 5'e yükselirken, Cenaze töreninde konuşan baba Ramazan Özdemir, "Çocuğumun husumetlileri vardı. Onu vahşice öldürmüşler, başını kesmişler. Bunun cezası idam olmalı. Adalet bir an önce yerini bulsun" dedi.

Isparta'da işlenen korkunç cinayet, büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde dağlık alanda yanmış bir aracın yakınında baş kısmı olmayan bir erkek cesedi bulundu.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yapılan araştırmada cesedin, köyde kayıp olarak aranan 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Yakınlarının bölgeye getirilerek teşhis yapmasıyla kimlik doğrulandı. Jandarma ekipleri, Özdemir'in başının gövdesinden ayrıldığını tespit ederken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ferdi Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

KÖYDEKİ EVLERDE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Cesedin kayıp baş kısmını bulmak için jandarma ekipleri sabah saatlerinde kadavra köpekleriyle arama çalışması başlattı. Öğle saatlerinde arazi aramaları tamamlanırken, öğleden sonra köyde şüpheli görülen bazı evlerde aramalar yapıldı. Arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

"VAHŞİCE İŞLENDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN CİNAYET"

Isparta Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "5 Aralık 2025 tarihinde Keçiborlu ilçemize bağlı Aydoğmuş köyünde yanmış bir aracın yakınında F.Ö. isimli vatandaşımızın vücut bütünlüğü bozulmuş cansız bedeni bulunmuştur. Vahşice işlendiği değerlendirilen cinayetin aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm birimlerimiz tarafından kararlılıkla ve aralıksız olarak sürdürülmektedir. Adli tahkikat, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü şekilde devam etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMUN BAŞINI KESMİŞLER"

Cenazesi bugün Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Törende Özdemir'in annesinin oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşları içinde isyan etmesi yürekleri dağladı. Baba Ramazan Özdemir ise tören sırasında ağlarken baygınlık geçirdi.

Cenaze sonrası konuşan baba Ramazan Özdemir, "Benim çocuğumu öldürmüşler, kafasını kesmişler. Başı gövdesinden ayrılmış. Husumetlileri vardı. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyorum. Ne cezası varsa çeksinler. Çocuğumun başını kesmişler, bunun cezası idam olmalı. Şu an 4 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Muhtemelen ikisi daha önce husumet yaşadığı kişiler. Çocuğum sabah yemeğini yedi, 'keçileri dağa götürüyorum' diyerek evden çıktı. Davranışlarında şüpheli hiçbir şey yoktu. Zaten gideceği yer 5 dakikalık mesafe ama o gün orada 17 dakika oyalanmış. Daha sonra kendisine ulaşamayınca aradık. Abisi gidince onu o halde buldu. Adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum" dedi.

