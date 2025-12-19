Isparta'da 19 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Isparta polis ekiplerince düzenlenen koordineli operasyonda, uyuşturucu ticareti suçundan 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirdiği koordineli çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Ayrıca şüphelinin üzerinde yapılan aramada 12 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan ayrıca adli işlem başlatıldığı bildirildi. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA