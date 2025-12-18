Isparta'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı

Isparta polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu suçlarından aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs ile "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan toplam 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA