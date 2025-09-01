Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda sentetik kannabinoid, metamfetamin ve ecstasy gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda toplam 136 kullanımlık madde ile birlikte bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda sentetik kannabinoid, metamfetamin, ecstasy ve sentetik ecza ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Ağustos Pazar günü uyuşturucu madde ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; 136 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,61 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy, 25 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca operasyonlarda 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 1 şüpheli ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aranan bir şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
