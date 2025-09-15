Haberler

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında, 1 Kişi Tutuklandı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda, 22,62 gram sentetik kannabinoid ve çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, biri uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Eylül Cumartesi günü uyuşturucuya yönelik operasyon düzenledi. Bir ikamet ve iki araçta yapılan aramalarda; 22,62 gram sentetik kannabinoid, 2 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 12 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 1 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
