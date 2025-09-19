Haberler

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Zafer ve Bağlar Mahalleleri'nde yunus timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde metamfetamin, esrar ve sentetik maddeler ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da Zafer ve Bağlar Mahalleleri'nde yunus timleri tarafından düzenlenen çalışmalarda; metamfetamin, esrar, sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheliye işlem yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından Zafer ve Bağlar Mahalleleri'nde dün gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 5,85 gram metamfetamin, 0,15 gram esrar, 7 adet sentetik ecza, kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 1 adet aparat bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı

Çocukların gözleri önünde yaşandı! Okulda bıçaklı dehşet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde

Kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.