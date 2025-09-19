Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından Zafer ve Bağlar Mahalleleri'nde dün gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 5,85 gram metamfetamin, 0,15 gram esrar, 7 adet sentetik ecza, kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 1 adet aparat bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa