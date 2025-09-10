Haberler

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Isparta'da polis tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçilirken, 1 kişi tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 34,55 gram metamfetamin, 24 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 24 bin 550 TL ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan bir şüpheli ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
