Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta'da gerçekleştirilen uyuşturucu maddeye yönelik operasyonlarda 26 ayrı yakalama yapıldı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan şahıslar da yakalandı.

Isparta'da polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 26 ayrı yakalama yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 13 aranan şahıs yakalanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik son 1 haftada yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 26 ayrı yakalama yapıldı. Operasyonlar neticesinde; 57,46 gram metamfetamin, 79,54 gram esrar, 35,07 gram likit esrar, 345 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 24 adet sentetik ecza ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 27 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan işlem tesis edilen 10 şüpheli şahıstan 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda, 13 aranan şahıs yakalanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs cezaevine teslim edildi - ISPARTA

Haberler.com
